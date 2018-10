Solberg møtte Medvedev, unngikk følsomme spørsmål

Verken spionsaken mot Frode Berg eller Russlands aggresjon mot Ukraina ble tatt opp da statsminister Erna Solberg (H) møtte Russlands statsminister Dmitrij Medvedev fredag.

Det var Norge som tok initiativ til den korte samtalen i forbindelse med fredagens Asia-Europa-toppmøte i Brussel. Det er første gang Norge og Russland møtes på så høyt politisk nivå siden Russlands annekterte Krim fra Ukraina i 2014.

Solberg forteller at hun blant annet brukte anledningen til å snakke om den norske havsatsingen. I tillegg ga hun uttrykk for bekymring for at det skal oppstå en humanitær katastrofe i Idlib-provinsen i Syria.

– Det var ikke rom for å ta opp mange saker, men jeg tok opp spørsmålet om Syria og Idlib, som er den situasjonen vi står oppi akkurat nå, sier Solberg til NTB.

Ønsker mer kontakt

Saken til nordmannen Frode Berg, som er spionsiktet i Russland, ble derimot ikke diskutert. Solberg tok heller ikke tok opp Russlands militære aggresjon mot nabolandet Ukraina.

Men de norske sanksjonene mot Russland består, og noe norsk statsministerbesøk i Moskva eller russisk besøk i Oslo er heller ikke på trappene, ifølge Solberg.

– Vi gjør ikke det ennå, sier hun til NTB.

Men Norge ønsker økt politisk kontakt med Russland, forklarer hun. Kontakten ble i stor grad brutt etter annekteringen av Krim, men er gradvis blitt trappet opp de siste årene.

– Vi har sagt at vi ønsker å ha mer kontakt. Russland er et stort og viktig land. Én ting er at det er nabolandet vårt, og at vi har mye felles i nord. Men det er også en stor og viktig aktør internasjonalt, poengterer Solberg.

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev deltok på Asia-Europa-toppmøtet i Brussel fredag. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB scanpix

«Unaturlig»

Ifølge statsministeren hadde det vært «helt unaturlig» å ta opp Frode Berg-saken i samtalen. Det er en konsulær sak, ikke en politisk sak, forklarer hun.

Solberg var derimot opptatt av å formidle sin bekymring for et militært oppgjør i Idlib, der syriske styrker har truet med å sette i gang en storoffensiv.

Medvedev ga ifølge henne uttrykk for at han var enig i at en humanitær katastrofe i provinsen må avverges.

I tillegg tok Solberg opp den norske havsatsingen og samarbeidet mellom Norge og Russland om forvaltning av fiskeriressursene i Barentshavet.

