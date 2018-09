Solberg setter inn støtet for en plass i Sikkerhetsrådet

Mandag begynner uka da verdens statsledere møtes i FN. Norges delegasjon med Erna Solberg i spissen satser hardt på valgkamp for å få plass i FNs sikkerhetsråd.

Det offisielle temaet for FNs 73. hovedforsamling er å «gjøre FN relevant for alle mennesker».

Sett med norske øyne blir det imidlertid spesielt viktig å styrke kandidaturet til FNs sikkerhetsråd når høynivåuka starter mandag.

Norge meldte sin interesse i sommer og håper på en plass i organisasjonens fremste utøvende organ i perioden 2021–22. Hvert av de 193 medlemslandene har én stemme under valget i 2020. Ifølge den norske delegasjonen vil valgkampen gjennomsyre all norsk aktivitet i New York de nærmeste døgnene.

Oppfølging

– Jeg har veldig mange bilaterale møter med ledere fra ulike land. Da gjelder det å snakke om hvilke saker vi har og forsøke å få dem til å forplikte seg til å støtte oss, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB ved FN-sekretariatet på Manhattan.

– Det er mange land som allerede har forpliktet seg, fordi vi har støttet dem tidligere. Men det gjelder å sørge for at de holder på det. Når land for eksempel skifter regjering må vi ta en runde for å være sikre på at de er der de var før, fortsetter hun.

Sikkerhetsrådet består av de faste medlemmene Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA, samt ti stater valgt for to år. Norge har tidligere vært medlem av Sikkerhetsrådet i fire omganger: 1949-50, 1963-64, 1979–80 og 2001–02.

Skarpe konkurrenter

Konkurrentene i 2021–22 er Irland og Canada. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vurderer striden som åpen.

– Vi har to veldig gode konkurrenter om de to plassene. Om det er Canada eller Irland som er den sterkeste, tror jeg ikke noen kan si på det nåværende tidspunkt. Men vi er i en situasjon hvor veldig mange mener at dette er den sterkeste konkurransen som har vært i Vest-Europa på det man kan huske, sier Søreide, som understreker hvor viktig setet vil være for Norge.

– Det gjennomsyrer alt vi gjør her – alle arrangementer, alle innlegg, all politikk. Det er viktig å få fram og synliggjøre, sier hun.

(©NTB)

