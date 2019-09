FBI har pågrepet en soldat de mener planla bombing av mediehus, ytre venstre-aktivister og attentat på en demokratisk presidentkandidat i USA.

Jarrett William Smith (24) fra Sør-Carolina møtte i retten mandag, siktet for å ha delt en bombeoppskrift på nettet.

Mannen fortalte FBI-agenter som jobbet under falsk identitet, at han jevnlig har delt tips om bombelaging i håp om å lære bort til andre radikaliserte personer på nettet. Det kommer fram i rettsdokumenter. FBIs bombeteknikere har slått fast at mannen satt på oppskrifter som kunne brukes til å lage en betydelig bombe.

24-åringen uttalte også til en FBI-agent at han ønsket å drepe presidentkandidat Beto O'Rourke, ifølge rettsdokumentene. O'Rourkes talskvinne Aleigha Cavalier takker FBI for innsatsen mot terror i landet.

– Vi tar alle trusler alvorlig, og vi er i direkte kontakt med FBI om saken. Dette handler ikke om en enkeltperson eller en valgkamp. Vi lar oss ikke skremme fra å kjempe for det som er rett, sier Cavalier.

Ifølge dokumentene diskuterte Smith angrep på ytre venstre-aktivister i Antifa med bomber som utløses via mobiltelefon. FBI sier også at han ønsket å ramme lokalene til amerikanske medier, men de navngir ikke mediehusene. Han skal også ha uttrykket interesse for å slutte seg til høyreekstreme paramilitære grupper i Ukraina på sosiale medier.

Mannen risikerer 20 år i fengsel.

