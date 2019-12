Soldater drept i nytt angrep i Burkina Faso

Minst ti regjeringssoldater er drept i et nytt angrep nord i Burkina Faso, knapt et døgn etter at 35 sivile og sju regjeringssoldater ble drept i samme område.

Angrepet natt til første juledag fant sted i Hallele i Soum-provinsen, der en militærpatrulje ble angrepet, opplyser en sikkerhetskilde. – Rundt et dusin soldater ble drept, sier kilden. Julaften ble minst 35 sivile og sju regjeringssoldater drept av militante islamister i den samme provinsen. Over 100 angriper deltok i angrepet mot en militærbase i Arbinda, men ble etter flere timers kamphandlinger nedkjempet. Rundt 80 angripere skal ha blitt drept. Ifølge en talsmann for regjeringen i landet, Remis Dandjinou, var det 31 kvinner blant de 35 sivile som ble drept. Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for de to angrepene, men militante islamister med bånd til al-Qaida og IS har siden 2015 gjennomført en rekke angrep i landet. Ifølge tall fra FN er over 700 mennesker drept og over 560.000 er tvunget på flukt i det nordlige Burkina Faso de siste fire årene. (©NTB)

