Soldater i nasjonalgarden har koronasmitte etter demonstrasjoner

Soldater i Washington DCs nasjonalgarde har testet positivt for koronavirus etter å ha vært utplassert i byen under demonstrasjonene der den siste tiden.

Talsperson og oberstløytnant Brooke Davis vil ikke oppgi hvor mange som har blitt smittet og sier at dette er et sikkerhetsspørsmål.

Davis opplyser at 1.700 medlemmer av nasjonalgarden i hovedstaden i USA ble utkalt i tjeneste etter 1. juni for å sikre områdene rundt Det hvite hus da det brøt ut demonstrasjoner i kjølvannet av drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis.

Nasjonalgarden ble testet for koronavirus før og etter at de ble sendt i tjeneste. Mange av demonstrantene hadde på seg masker, men det var også et stort antall demonstranter og sikkerhetspersonell som ikke hadde beskyttelse på seg.

Koronaviruset kan nå knyttes til over 114.000 dødsfall i USA og det er registrert med enn 2.045.000 smittede i landet, ifølge Worldometers.

