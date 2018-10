Solid resultat for japanske spillkjemper

Sony og Nintendo tjener gode penger på sine dataspill. Mens Nintendos Switch bidro til en 25 prosents økning i resultatet, var Sony ikke langt unna en dobling.

De to selskapene la fram halvårstall i Tokyo tirsdag.

Elektronikk- og underholdningsgiganten Sony la fram et resultat for perioden april til september på 399,4 milliarder yen, tilsvarende nesten 60 milliarder kroner. Det er en økning på 88,7 prosent fra samme periode i fjor.

Både driftsresultatet og salget stiger, med godt salg av dataspill som «God of War» og «Spider-Man» som et viktig element. Selskapet omsatte for 4.100 milliarder yen, tilsvarende rundt 615 milliarder kroner, en økning på 5,5 prosent.'

Nintendos resultat for seksmånedersperioden ble 64,6 milliarder yen (rundt 9,7 milliarder kroner). Det er en økning på 25,4 prosent. Resultatet er preget av sterkt salg for Nintendos spillkonsoll Switch.

Selskapet omsatte for 388,9 milliarder yen, tilsvarende cirka 58 milliarder norske kroner. Det er en økning på rundt 4 prosent.,

Begge selskapene ser optimistisk på resten av året.

(©NTB)

Mest sett siste uken