Somalias hovedstad rammet av kraftig eksplosjon

En skole har rast sammen etter at en kraftig eksplosjon rammet Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser øyenvitner.

Det er mistanke om at eksplosjonen ble forårsaket av en bilbombe.

Lokale journalister sier også at det er frykt for at flere barn er drept eller såret, melder BBC.

(©NTB)

