Sør-Korea forbyr løpesedler til naboen i nord

Sør-Korea forbyr folk å sende løpesedler med kritikk av Nord-Korea over til nabolandet. Aktivister kritiserer regjeringen for å kneble ytringsfriheten.

De mener også at det er en misforstått strategi for å gjøre det nordkoreanske regimet til lags.

Det er i lang tid vært vanlig å sende kritiske budskap på løpesedler over grensen. De festes enten til luftballonger eller de flyter over elven som skiller de to landene.

Løpesedlene har ført til raseri i Pyongyang, som tidligere i år utstedte en rekke svært krasse fordømmelser og ba regjeringen i Seoul ta affære.

I protest har også Nord-Korea sprengt et samarbeidskontor på sin side av grensen i lufta.

