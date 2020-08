Sør-Korea med 279 smittetilfeller – største daglig økning siden mars

Frykten for et større utbrudd i hovedstadsområdet øker etter at helsemyndighetene i Sør-Korea søndag melder om 279 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Det er den største økningen på flere måneder og bringer det samlede smittetallet opp i 15.318. I alt er det registrert 305 koronarelaterte dødsfall i Sør-Korea. Av de nye smittetilfellene har 267 oppstått lokalt og 253 av dem spores til hovedstaden Seoul. Helsemyndighetene har slitt med på stoppe smittespredningen ulike steder i hovedstaden, som i kirker, ved sykehjem og på skoler og restauranter. Det ble også registrert smitte i andre store byer, som Busan og Daegu. Sistnevnte var episenter for Sør-Koreas forrige store utbrudd med flere hundre daglige smittetilfeller. (©NTB)