Sør-Korea varsler forbud mot å sende flygeblader over grensen til Nord-Korea

Sør-Korea planlegger å forby aktivister å sende flygeblader med kritikk mot Nord-Korea. Det skjer etter at Nord-Korea truet med å avslutte en avspenningsavtale.

De siste ukene har nordkoreanske avhoppere og andre aktivister sendt ballonger over grensen med flygeblader som kritiserer Nord-Korea og leder Kim Jong-uns atomplaner og brudd på menneskerettigheter.

Kims søster, Kim Yo-jong, har i den forbindelse omtalt avhopperne som «avskum» som har forrådt sitt hjemland. Hun sier også at det er på tide å stille Sør-Korea til ansvar for å tillate slik aktivisme.

Å sende ballonger med beskjeder over grensen til Nord-Korea har i en årrekke vært et kjent virkemiddel for aktivister. Nord-Korea anser det som et angrep på deres regjering, og nå truer de med å avslutte den koreanske militæravtalen som ble inngått i 2018 for å dempe spenningen mellom de to landene.

Sør-Korea har som regel tillatt slike ballonger over grensen ved å vise til aktivistenes rett til ytringsfrihet.

