Søreide: Mer forutsigbarhet med Biden og Harris

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tror Joe Biden blir mer forutsigbar. som president enn Donald Trump.

Eriksen Søreide sier til NRK at hun regner med at Joe Biden og hans visepresident Kamala Harris først og fremst vil bruke mye av sin tid det neste året til å håndtere innenrikspolitiske problemer i kjølvannet av Donald Trump, snarere enn å ta en ny rolle internasjonalt.

– Jeg tror særlig det nærmeste året vil bli preget av at USA ønsker å ta kontroll over pandemien og over økonomien, men samtidig at de vil sende signaler om at de ønsker å ta internasjonalt lederskap igjen, sier Ine Eriksen Søreide.

– Jeg tror ikke det er tvil om at det vil bli mer forutsigbarhet, men vi har også opplevd i denne perioden at det har vært stor interesse for norske synspunkter og vi har hatt mulighet til å påvirke politikken som har vært viktig for Norge, sier utenriksministeren.

– Men samtidig ser vi at det Joe Biden og Kamla Harris har signalisert veldig klart er at de ønsker å være mer forutsigbare i møte med sine nærmeste allierte og det tror jeg mange kommer til å sette pris på, sier Søreide.

