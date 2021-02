Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reagerer sterkt på fengselsdommen mot den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Hun krever at han løslates.

– Russiske myndigheter må stanse sin politisk motiverte forfølgelse av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. Bruk av rettssystemet til å kneble ham er uakseptabelt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Navalnyj ble tirsdag dømt til fengsel i tre og et halvt år for å ha brutt meldeplikten for en betinget dom fra 2014.

– Han må løslates med det samme, sier Søreide.

(©NTB)

Reklame Derfor er denne vedkløyveren helt genial