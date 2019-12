Søreide svært bekymret for sivile i Idlib i Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttrykker stor bekymring for befolkningen i den krigsherjede Idlib-provinsen nordvest i Syria.

– Jeg er svært bekymret over sikkerheten for befolkningen i Idlib i Syria. Voldsbruken har økt betraktelig de siste to ukene, og jeg oppfordrer partene til å beskytte sivile og sivil infrastruktur, heter det i en uttalelse fra Søreide mandag kveld.

Syriske regjeringsstyrker og allierte militser har innledet en storstilt offensiv i det som til nå har vært Syrias siste opprørsbastion.

Mandag ble det meldt om over 40 luftangrep, både russiske og syriske. Regimet slipper blant annet tønnebomber ned fra helikoptre, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

