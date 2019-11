Sørkoreanske medier: Trump femdobler prisen for USAs styrker

USA krever at Sør-Korea betaler 4,7 milliarder dollar for å ha amerikanske soldater i landet. Prisøkningen skaper frykt for alliansens framtid.

Det er sørkoreanske medier som gjengir summen USA nå hevdes å kreve. Den tilsvarer 42 milliarder norske kroner. Nyheten kommer samtidig som USAs forsvarsminister Mark Esper besøker landet. – Det er en veldig sterk allianse vi har, men Sør-Korea er et rikt land og både kan og bør betale mer for å dekke kostnadene til forsvar, sa Esper på en pressekonferanse i Seoul. Der deltok også hans sørkoreanske motstykke, Jeong Kyeong-doo. Verken Jeong eller Esper ville bekrefte summen. – Sør-Korea er forberedt på å betale et rettferdig og fornuftig bidrag, sa Jeong. Esper uttalte onsdag at president Donald Trumps regjering har krevet en «betydelig økning» i det sørkoreanske bidraget. Sør-Korea er fra før med på å betale for forsvarssamarbeidet med USA, og prisen har variert. I år betaler landet USA nesten 1 milliard dollar. Rundt 28.000 amerikanske soldater er stasjonert i Sør:korea. Alliansen mellom USA og Sør-Korea strekker seg tilbake til Koreakrigen i årene 1950 til 1953, da USA og andre nasjoner grep inn etter at det kommunistiske regimet i Nord-Korea invaderte Sør-Korea. Ifølge CNN er tjenestemenn i Pentagon og både republikanske og demokratiske kongressrepresentanter bekymret over prisøkningen. Den har vekket sinne hos regjeringen i Seoul, der de politiske lederne nå stiller spørsmål ved USAs støtte til alliansen. De lurer på om Trump vil trekke USAs styrker ut hvis de ikke betaler, ifølge kanalen. (©NTB)