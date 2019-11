Sørkoreanske popstjerner dømt for gruppevoldtekt

De sørkoreanske popstjernene Jung Joon-young og Choi Jong-hoon er dømt til seks og fem års fengsel for gruppevoldtekt av fulle og bevisstløse kvinner.

– 30 år gamle Jung hadde voldtatt kvinner som var berusede og ute av stand til å motsette seg handlingen, han filmet dem nakne og hadde sex før han spredte opptaket i en gruppechat, sa dommer Kang Seong-soo fredag.

– Vi kan ikke forestille oss smerten som ofrene kan ha følt etter at de fant ut dette senere, sa dommeren.

– Jeg beklager dypt min dumhet og jeg angrer sterkt. Fra nå av kommer jeg bare til å leve i anger, sa Jung i sitt siste innlegg i rettssalen.

30 år gamle Choi «følte ingen anger etter massevoldtekt av berusede ofre», het i det i fredagens kjennelse. Choi er tidligere medlem i bandet F.T. Island som har hatt flere nummer én-album i Sør-Korea.

Ifølge dommen hadde de to deltatt i gruppevoldtekter av to ulike kvinner på fester i januar og mars 2016.

Jung forlot popbransjen i mars i år etter at han hadde innrømmet å ha filmet kvinner i skjul og publisert videoer av dem på nettet uten kvinnenes samtykke.

Fredagens dom avdekker et økende problem med skjulte opptak som blir delt på internett. Saken inngår i en rekke skandaler som omfatter sex og overgrep i den sørkoreanske popbransjen de siste årene, melder BBC.

Dommen kom bare noen dager etter at popstjernen Goo Hara, et tidligere medlem av en sørkoreanske jentepopgruppe, døde etter et antatt selvmord. Hun skal ha blitt presset av personer som truet med å dele intime videoer av henne.

