Spania forlenger krisetilstanden i landet med to uker til 6. juni. Det betyr at de omfattende restriksjonene i landet fortsetter.

Statsminister Pedro Sanchez fikk flertall for sitt forslag om forlengelse da nasjonalforsamlingen stemte over saken onsdag kveld. Det er femte gangen at krisetilstanden forlenges.

Krisetilstanden innebærer at regjeringen kan la den omfattende nedstengningen av landet fortsette. Det har kun vært små lettelser, blant annet får spanjolene lov til å gå turer eller trimme ute, og frisører og enkelte andre små bedrifter kan ha åpent. Barer og restauranter har åpent for takeaway.

Nedstengningen får sterk kritikk av ytre høyre-partier som protesterer mot tiltakene.

