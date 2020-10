Spania har påvist over 1 million koronatilfeller

Spania er blitt det første EU-landet der over 1 million mennesker har testet positivt for koronaviruset, opplyser landets helsedepartement onsdag.

Spanske myndigheter vurderer å innføre nye restriksjoner for å redusere smittespredningen. Det siste døgnet er det registrert nesten 17.000 nye tilfeller.

Siden det første koronatilfellet ble påvist på den avsidesliggende kanariøya La Gomera 31. januar, har over 1 million testet positivt i Spania.

34.366 koronasmittede har dødd. 156 av dødsfallene er registrert fra tirsdag til onsdag.

Spania har rundt 47 millioner innbyggere og er det sjette landet i verden som passerer 1 million smittetilfeller. Fra før står USA, India, Brasil, Russland og Argentina på lista.

Dødeligere i vår

Eksperter mener de reelle tallene på både smittede og døde sannsynligvis er mye høyere på grunn av mangelfull testing, asymptomatiske tilfeller og andre utfordringer i myndighetenes forsøk på å kartlegge omfanget av pandemien.

Den nye smittebølgen i Spania har vært mindre dødelig enn den første i mars og april, da det i en periode ble registrert over 800 dødsfall daglig. Samtidig har snittalderen på nye smittede falt.

Men helsearbeidere advarer om at smitteøkningen igjen kan overbelaste landets sykehus. Helseminister Salvador Illa sier regjeringen vurderer flere nye tiltak, deriblant nattlige portforbud likt det som nylig er innført i Frankrike og Belgia.

Vinteren kommer

Spania har de siste to ukene registrert 347 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Regionale myndigheter i Aragón nord i landet kunngjorde onsdag at de har stengt bygrensene i Zaragoza, Huesca og Teruel.

Naboregionen Navarra, der spredningen er størst i landet nå, kan torsdag bli den første spanske regionen som stenger sine grenser. La Rioja vil også stenge regiongrensene fredag.

– Vi står overfor veldig vanskelige uker, vinteren kommer. Den andre bølgen er ikke lenger en trussel, det er en realitet over hele Europa, sa Illa tirsdag og tilføyde at regjeringen er «åpen for alt» når det gjelder å dempe spredningen av viruset.

