Spania lager register over dem som avviser koronavaksinen

Spanske myndigheter har planer om å opprette et register over dem som avviser å ta koronavaksinen, sier helseminister Salvador Illia.

Alle spanske borgere blir invitert til å ta vaksinen, som er frivillig. Men de som takker nei, vil bli oppført i registeret, sier Illia.

Registeret blir ikke offentlig og blir gjenstand for strenge personvernregler, men det blir tilgjengelig for europeiske partnere, ifølge Illia.

Spania startet søndag vaksineringen, og 96 år gamle Araceli Hidalgo fra Guadalajara ble den første som fikk sprøyten.

Over de neste tolv ukene ventes det at 2,3 millioner spanjoler får vaksinen, og myndighetene håper at halve befolkningen på 47 millioner er vaksinert innen sommeren.

Spania passerte mandag 50.000 registrerte koronadødsfall.

(©NTB)

Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem