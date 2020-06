Spania oppjusterer koronastatistikk – 1.000 flere dødsfall

I Spania bruker mange fortsatt munnbind for å beskytte seg mot viruset. De siste seks ukene, er det registrert rundt 1.000 nye smittetilfeller. Bildet er fra Pamplona og ble tatt 10. juni. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Spania har for første gang på nesten to uker oppdatert antall koronarelaterte dødsfall. Tallet ligger nå på minst 28.313, over 1.000 flere enn tidligere.

Regjeringen sluttet å oppdatere dødstallene daglig den 7. juni, da dødstallet lå på 27.136. Først fredag ble etterslepet lagt til den offisielle statistikken. Over 244.000 personer har fått påvist smitte siden koronautbruddet startet i Spania. Antistofftester tyder imidlertid på at 5 prosent av landets 47 millioner innbyggere er blitt smittet. Etter at landet begynte å åpne opp for seks uker siden, er det oppdaget 34 ulike klaser med smitte, knyttet til blant annet slakterier, sykehjem, sykehus, festdeltakere og gjestearbeidere. (©NTB)

