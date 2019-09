Spania rammet av voldsomt regnvær

Redningsmannskap bærer ut en skadd kvinne på en båre i Ontiyente i Spania. Regionen er rammet av det kraftigste regnværet på 100 år, elver har flommet over, og flere har måttet søke tilflukt på hustak. Foto: Atlas via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Spanias middelhavskyst er rammet av det som ligger an til å bli det verste regnværet på over 100 år. Minst to personer er omkommet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Uværet har rammet regionene Valencia, Alicante og Murcia. I tillegg til enorme mengder nedbør har kraftig vind ført til omfattende ødeleggelser. Lastebiler, trær og gjerder har blåst over ende, og det er også meldt om en liten tornado. Det er ventet 90 mm nedbør på en time og opptil 180 mm på et døgn, og den spanske værtjenesten AEMET vurderer farenivået som ekstremt høyt. 300 mm nedbør Ett av de første stedene som ble rammet, var byen Ontinyent sør for Valencia, der elven Clariano flommet over i forbindelse med at det falt nesten 300 mm nedbør på 24 timer. Det er ifølge AEMET det kraftigste regnværet som er registrert i regionen siden 1917. Vannstanden i elven steg med nesten 9 meter på to timer i og rundt byen Aielo de Malferit. Ei bru fra 1500-tallet ble ødelagt som følge av vannmassene, opplyser byens ordfører Juan Rafael Espi til nyhetsbyrået Europa Press. Brunt vann flommet gjennom byens gater og tok med seg flere biler. Vannet nådde nesten toppen av inngangsdørene på bygninger som ligger langs elvebredden. Funnet døde i bil Hundrevis av mennesker har ringt de spanske nødnumrene for å få hjelp. Veier og togtraseer er stengt, og redningsmannskap har rykket ut for å redde folk ut av biler og ned fra hustak. I kommunen Caudete, 10 mil sør for Valencia, er en 51-årig kvinne og en 61-årig mann funnet døde inne i en bil som ble tatt av flomvann. De to var søsken. Tre andre personer er hentet opp fra en elv av redningsmannskap, en av dem måtte heises opp i helikopter, melder brannvesenet i Valencia. Fire politifolk ble skadd i operasjonen. Uværet har også ført til at skolene i området holder stengt torsdag og fredag slik at over 300.000 elever kan holde seg hjemme. (©NTB)