Spania sier nei til Mays brexit-avtale

Spanias Gibraltar-krav fortsetter å skape bry for Theresa May etter at Pedro Sanchez igjen takket nei til hennes brexit-plan.

– Etter samtaler med Theresa May innser jeg at vi er langt unna hverandre. Vår regjering vil alltid forsvare Spanias interesser. Hvis det ikke blir forandringer, vil vi legge ned veto mot brexit, tvitret Spanias statsminister Sanchez.

Han truer med å si nei til brexitavtalen hvis formuleringene om Gibraltar ikke endres. Dermed kan Gibraltar-kravet velte hele brexit.

Gibraltar ligger på Spanias sørkyst og har vært britisk territorium siden 1713. Men Spania har gjentatte ganger gjort krav på regionen.

– Gibraltar tilhører ikke Storbritannia, har Sanchez sagt.

Nyhetsbyrået Reuters melder at bekymrede EU-forhandlere har foreslått å ta opp Spanias krav i en separat uttalelse søndag, som ikke vil være en del av brexit-forhandlingene med Storbritannia.

