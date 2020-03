Spania ventes å stenge ned landet

Spania ventes å erklære krisetilstand og følge Italias eksempel med å stenge ned hele landet i kampen mot koronaviruset, som nå har krevd 183 liv i landet.

På ett døgn er 1.500 nye smittede og over 60 dødsfall registrert. Det totale antallet påviste smittetilfeller i Spania er over 5.750, halvparten av dem i hovedstaden Madrid.

Statsminister Pedro Sánchez sier at antallet smittetilfeller kan nå 10.000 i løpet av få dager, ikke langt fra antallet som Italia har meldt om. Han varslet fredag at regjeringen vil erklære en to uker lang krisetilstand. Det vil gi myndighetene omfattende fullmakter, blant annet til å mobilisere hærens ressurser i kampen mot koronaviruset.

Fly snudde

Ifølge et utkast som nyhetsbyrået AP har sett, planlegger regjeringen strenge begrensninger på bevegelsene til landets 46 millioner innbyggere. Sánchez skal etter planen holde en tale til nasjonen senere lørdag.

Fly som var på vei til Spania, snudde da meldingene om den forestående nedstengningen kom.

Folk vil bare få lov til å forlate hjemmene sine for å kjøpe mat og medisin, reise til jobben, besøke sykehus og banker, eller foreta reiser knyttet til omsorg for barn eller eldre. Reglene vil tre i kraft mandag morgen, ifølge utkastet.

Stengte skoler

Med umiddelbar virkning skal Spania også stenge alle skoler, universiteter, restauranter, barer og hoteller, samt butikker med ikke-nødvendige varer. Lokale myndigheter i flere regioner har allerede innført lignende tiltak.

Spania følger i fotsporene til Italia med å stenge ned deler av landet. Italia utvidet nedstengningen til hele landet, mens Spania hittil har isolert noen byer i Catalonia og stengt barer og restauranter i Madrid.

