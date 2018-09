Spanias statsminister vil holde folkeavstemning om et friere Catalonia

Spanias statsminister foreslår å arrangere en folkeavstemning om Catalonia skal få mer selvstyre.

– Det vil bli en folkeavstemning om selvstyre, ikke full selvbestemmelse, sa statsminister Pedro Sanchez til den spanske radiokanalen Cadena Ser mandag.

Forslaget om ny folkeavstemning kommer elleve måneder etter katalanske myndigheter arrangerte en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Det er foreløpig ukjent når den eventuelle folkeavstemningen skal arrangeres. Statsministerens mindretallsregjering trenger støtte fra katalanske separatistpartier for å få gjennomslag for folkeavstemningen.

I juli møtte en spansk statsleder en katalansk leder for første gang på to år. Siden har Spanias nye statsminister Pedro Sanchez hatt samtaler med Catalonias regionspresident Quim Torra om områdets framtid.

Torra ønsker at regionen, som står for en femdel av landets økonomi, skal bli en selvstendig stat.



