Spansk domstol beordret eldre kvinne til å ta koronavaksine

En spansk domstol har besluttet at en eldre kvinne må ta koronavaksinen til tross for at datteren hennes motsetter seg dette.

Kvinnen har svekket evne til å ta egne valg, og datteren hennes ønsket ikke at hun skulle få koronavaksinen slik sykehjemmet i Santiago de Compostela hadde planlagt. Saken endte i retten, og domstolen kom fram til at kvinnen må la seg vaksinere. Ifølge retten er ikke kvinnen i stand til å gi medisinsk samtykke, og selv om retten har forståelse for datterens bekymring, er det mindre risiko knyttet til å ta vaksinen enn til å la være, heter det i dommen. Dommeren understreker at datterens ønske ikke vil være til det beste for beboerne på sykehjemmet, men at avgjørelsen tas av hensyn til kvinnen selv og ikke hennes medpasienter. (©NTB) Medisin/Helse

Sykdom

