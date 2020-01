Spansk høyesterett vil ikke gi katalansk separatist status som EU-parlamentariker

Spansk høyesterrett nekter å anerkjenne den fengslede katalanske politikeren Oriol Junqueras som medlem av EU-parlamentet.

Årsaken er at han i oktober ble dømt for sin innblanding i forsøket på å løsrive den katalanske regionen fra Spania i 2017.

Dermed vil domstolen ikke gi grønt lys for at Junqueras løslates slik at han kan avlegge eden som EU-parlamentariker. Spansk høyesterett avviser med det en kjennelse fra EU-domstolen i desember, der det ble konkludert med at han burde løslates.

(©NTB)