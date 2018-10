Spansk lege (85) straffes ikke for å ha tatt baby fra sin mor

En spansk domstol har funnet en 85 år gammel lege skyldig i å ha tatt en baby fra sin mor under Franco-tiden i Spania. Mannen straffes imidlertid ikke.

Rettssaken er den første som dreier seg om de såkalte «stjålne babyene» i landet. Retten besluttet imidlertid at saken var foreldet og at legen dermed ikke kunne straffes.

Den tiltalte er Eduardo Vela, som under Franco-tiden jobbet ved San Ramon-sykehuset i Madrid. Han sto tiltalt for å ha tatt en nyfødt jente fra moren, for så å gi den til en annen kvinne.

Tusenvis av spanske kvinner opplevde det samme, i en skandale spanske medier begynte å rulle opp på 2000-tallet. Spesialetterforskeren Baltasar Garzón har dokumentert omkring 30.000 tilfeller. De som står nær ofrene mener myndighetene tok barna fra mødre de ikke likte – ofte kommunister eller venstreaktivister – og ga dem til familier med bånd til regimet.

Den lille babyen som ble stjålet av Vela i 1969, heter Ines Madrigal og er i dag 49 år gammel. Som 18-åring fikk hun vite at hun var adoptert, mens først da hun leste en reportasje om de stjålne babyene i 2010, fattet hun mistanke om hvordan det hadde gått til.

Hun sjekket fødselsattesten sin, som viste seg å være forfalsket, og gikk deretter til sak mot Vela.

(©NTB)

