Spansk politi slo til mot kokainbande

Spanske politi har slått til mot en stor kokainbande og pågrepet 16 mistenkte, blant dem en tidligere Real Madrid-spiller og Diego Maradonas tidligere lege.

Kokainbanden skal ha skjult mindre mengder kokain i over 6.600 pappesker med ananas og lime, som ble sendt fra Colombia til Hellas.

Det narkotiske stoffet ble bakt inn i pappen i eskene. Etter at de var tømt for innhold i Europa, ble det narkotiske stoffet fjernet gjennom det politiet beskriver som en komplisert kjemisk prosess i laboratorier i Nederland og Bulgaria.

Blant de 16 pågrepne i saken, var den tidligere colombianske fotballproffen Edwin Congo. Han har blant annet spilt for Real Madrid, men la opp i 2009.

Congo har i avhør vedgått at han har hatt kontakt med flere av de øvrige mistenke i saken, men nekter kjennskap til kokainsmuglingen.

Den colombianske legen Mauricio Vergara, som driver en skjønnhetsklinikk i Madrid og som i sin tid hjalp den tidligere fotballstjernen Diego Maradona i hans kamp mot kiloene, er også blant de pågrepne.

Spansk politi mener at Vergaras klinikk har fungert som hovedkvarter for kokainbanden, som blant annet mistenkes for å ha stått bak smuglingen av 1 tonn kokain som ble funnet i Bulgaria i januar.

(©NTB)