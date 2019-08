Spansk redningsskip fortsatt i limbo utenfor Lampedusa

Skjebnen til 134 mennesker som befinner seg på det spanske redningsskipet Open Arms, er fortsatt i det blå. Kun noen få har fått gå i land på Lampedusa.

I alt har 13 mennesker blitt evakuert fra skipet, flere av dem som følge av helseproblemer. Ni av dem ble brakt i land av den italienske kystvakten torsdag, mens fire andre fulgte etter fredag.

Men hva som skal skje med de 134 menneskene som har vært ombord i skipet i mer eller mindre to uker, var fredag ettermiddag uvisst.

Selv om Spania og fem andre EU-land har lovet å ta imot migrantene og flyktningene, som eventuelt vil søke om asyl, fortsetter konflikten.

– Uholdbart

Open Arms har kastet anker noen få hundre meter fra land, men Italias sterkt høyreorienterte innenriksminister Matteo Salvini vil fortsatt ikke la de gjenværende gå i land. Situasjonen om bord ble fredag beskrevet som uholdbar av gruppen som drifter skipet.

– Land i sikte og ingen løsning. Rettighetene til 134 personer blir tråkket på hvert eneste minutt som går. Hvis europeiske politikere ikke vet hvordan de skal finne løsninger, hvem skal da gjøre det? skriver gruppa på Twitter.

Italias statsminister Giuseppe Conte har bedt Salvini om å la 32 mindreårige få gå i land, men Salvini har ikke gått med på dette.

Selvskading og sinne

Ifølge en psykolog som besøkte skipet fredag, har flere om bord begynt med selvskading eller uttrykt selvmordstanker. Andre har begynt å la sinnet over ikke å få gå i land, gå utover andre om bord.

Det har nå gått to uker siden skipet plukket opp i alt 147 mennesker utenfor kysten av Libya. Tidligere i uka besluttet en dommer i Roma at redningsfartøyet skulle få reise inn i italiensk farvann til tross for at Salvini har fått vedtatt et dekret om det motsatte.

Salvini nekter å godta kjennelsen og har varslet at den vil bli anket.

