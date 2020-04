Spår prishopp på flyreiser etter koronakrisen

Koronakrisen kan føre til at flyreiser blir opp mot 50 prosent dyrere nå flytrafikken gjenopptas.

Grunnen er at flyselskapene ventes å ta mange forholdsregler for å hindre spredning av koronaviruset om bord, skriver avisen Independent.

Ifølge Alexandre de Juniac, administrerende direktør i den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA, innebærer mulige restriksjoner at setene i midten på hver rad må være tomme for å holde avstand mellom passasjerene.

På et fly som normalt tar 189 passasjerer, betyr det at kun 126 seter kan brukes. Det må de reisende trolig betale for i form av dyrere billetter.

