Spekkhoggerne i fare for utrydding

Verdens bestand av spekkhoggere er i fare for kollaps på grunn av forurensning fra et kjemisk produkt som nå er forbudt.

Ifølge en studie som er offentliggjort i tidsskriftet Science, er det funnet store konsentrasjoner av det svært giftige stoffet polyklorerte bifenyler (PCB) i spekkhoggere.

PCB skader hvalenes immunsystem og deres evne til å reprodusere, ifølge studien.

Studien viser at PCB trolig er å finne i over halvparten av verdens spekkhoggere. Forskerne frykter at bestanden av spekkhoggere som holder til i nærheten av industriområder, skal kollapse i løpet av de neste hundre årene.

– Vi visste at PCB-nivået var høyt, men vi ble svært overrasket da vi så hvor høyt det var, sier Jean-Pierre Desforges ved Universitetet i Aarhus.

PCB ble tidligere brukt i elektriske apparater, maling og andre produkter på grunn av sin kjemiske stabilitet og fordi det er flammehemmende og isolerende. Men stoffet ble forbudt over hele verden for 30 år siden.

Likevel er PCB fortsatt tilgjengelig enkelte steder i verden, og stoffet fortsetter å gjøre skade på grunn av sin lange nedbrytningstid.

