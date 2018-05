Spesialvisning av kunst - de besøkende måtte kle seg nakne

De besøkende på en utstilling for samtidskunst i Paris, hang ikke fra seg bare yttertøyet i garderoben da de kom for å se på kunsten. Se video over!

Kunstmuseet Palais du Tokyo i Paris åpnet lørdag sine dører for en spesialvisning for nudister.

Visningen for nudistene var riktig nok før ordinær åpningstid, så nudistene minglet ikke med mer påkledde besøkende mens de betraktet samtidskunsten.

Arrangementet er en del av den franske nudistforeningens forsøk på å skape mer aksept for klesfrie aktiviteter i det franske samfunnet. Det finnes allerede en nudistrestaurant og en nudistpark i den franske hovedstaden. (©NTB)

