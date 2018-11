Splittelse i den borgerlige Alliansen i Sverige

Sverigedemokraterna vil stemme ja til Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister. Kristerssons planer stanses imidlertid av Centern og Liberalerna.

Dermed står svensk politikk fortsatt i stampe, og en løsning på regjeringsspørsmålet ser ikke ut til å ha rykket nærmere.

Kristersson har lansert tanken på å danne regjering sammen med Kristdemokraterna, men uten de to andre alliansepartnerne i den borgerlige Alliansen – Centern og Liberalerna. En slik regjering vil være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna (SD).

Denne løsningen vil imidlertid ikke Centern og Liberalerna være med på, og de to partiene har varslet at de vil stemme nei når forslaget om en regjering under ledelse av Kristersson etter planen skal opp til avstemning onsdag.

– Det er en tung dag for Alliansen, sier Kristersson.

Ja fra SD

SD har imidlertid varslet at de vil stemme ja til en den foreslåtte topartiløsningen. Partiet mener å ha fått signaler om at støtte til en slik regjering vil gi dem mulighet til å få reell innflytelse.

– Det har gått mer enn to måneder siden valget og Sverige har fortsatt ingen ny regjering. De partiene som har låst seg fast i urimelige synspunkter og prinsipper, har gjort en svært dårlig innsats og umuliggjør i praksis konstruktiv dialog og samarbeid, sier SDs leder Jimmie Åkesson i en pressemelding tirsdag.

Kristersson er frustrert over situasjonen, og mener at Centern og Liberalerna kunne ha nøyd seg med å avstå fra å stemme. På denne måten kunne en borgerlig regjering ha kommet på plass.

– En ting er at de ikke vil sitte i den regjeringen jeg tilbød å danne på fire partiers vegne. Men å stanse dem som ønsker å danne regjering for å fremme Alliansens politikk - det synes jeg er beklagelig, sier Kristersson.

SDs leder Jimmie Åkesson vil støtte en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB scanpix

Tvil om Alliansens framtid

Centern og Liberalerna begrunner sin motstand med at de ikke kan støtte en regjering som blir avhengig av SD.

Statsviteren Tommy Möller tror forutsetningene nå er blitt mye dårligere for et fortsatt borgerlig samarbeid i Alliansen.

– Alle partier sier de vil fortsette samarbeidet, samtidig som de handler på en måte som for en utenforstående er ganske ubegripelig hvis ambisjonen er å holde Alliansen samlet, sier han.

Han mener det er vanskelig å se hvordan partiene kan fortsette som en samlet blokk.

Möller sier ambisjonen Centerns Annie Lööf har om å holde SD ute, krever samarbeid over blokkgrensene. Det har så langt vist seg umulig. Statsviteren tror heller ikke det går an å både få til et tverrpolitisk samarbeid og å holde Alliansen samlet.

– Det vi ser er et uttrykk for at det politiske systemet er i ferd med å implodere akkurat nå, sier han.

