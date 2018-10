Sør-Korea: Kim går med på nytt møte med Trump

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har gått med på å holde et nytt toppmøte med USAs president Donald Trump, ifølge Sør-Korea. Tid og sted er fortsatt ukjent.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har fortalt at han er blitt enig med Kim om å holde et nytt toppmøte så snart som mulig, opplyser Sør-Koreas presidentkontor.

De to partene er dessuten enige om å fortsette samtalene for å finne et konkret sted og tidspunkt for møtet, heter det i meldingen, som kom etter at Pompeo møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in tidligere søndag.

Pompeo dro rett til Seoul etter å ha vært på sitt fjerde besøk i Nord-Korea. Etter den korte visitten i Pyongyang søndag konstaterte han at han er fornøyd med dialogen om atomnedrustning.

– Vi fortsetter å gjøre fremskritt med avtalene som ble gjort under møtet i Singapore, skriver Pompeo på Twitter etter å ha reist videre til Sør-Koreas hovedstad Seoul.

– Takk for at dere tok imot meg og teamet mitt, fortsetter han.

Pompeo dro til Pyongyang fra Tokyo, etter å ha møtt Japans statsminister Shinzo Abe. Her lovet han at USA ikke vil drive med alenegang i samtalene med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

