Sør-Korea krever en offentlig unnskyldning fra den tyrkiske TV-kanalen Show TV. Årsaken er at de forvekslet president Moon Jae-in med en drapsmistenkt.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at det aktuelle programmet ble vist den 25. februar. Her skal den tyrkiske TV-kanalen Show TV ha forvekslet et bilde av en mann mistenkt for å ha drept sin filippinske hushjelp med et bilde av Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Resultatet var at Moon ble framstilt som en mistenkt drapsmann.

– Regjeringen sendte øyeblikkelig et større antall klager til kanalen via ambassaden i Ankara, men kanalen har ennå kommet med noen offentlig unnskyldning, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas utenriksdepartement, referert til av Yonhap.

Departementet oppgir at Show TV har unnskyldt seg i et brev. Programmet er også blitt slettet fra kanalens hjemmesider. Sør-Korea krever imidlertid at unnskyldningen også framføres på et av Show TVs programmer.

