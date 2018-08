Sør-Koreas ekspresident dømt til 25 års fengsel

En sørkoreansk ankedomstol utvidet fredag ekspresident Park Geun-hyes fengselsdom med ett år, og dømte henne til 25 år i fengsel for korrupsjon og maktmisbruk.

Park ble først dømt til 24 års fengsel i april for blant annet bestikkelse, utpressing og maktmisbruk. Hun ble også idømt en bot på 18 millioner won. Fredag utvidet høyesterett den opprinnelige dommen, fordi de mener at Park tok imot mer penger i bestikkelse enn først antatt. Boten hennes ble også høynet til 20 milliarder won, drøyt 150 millioner norske kroner.

Hun ble også i juli dømt til åtte års fengsel for å ha tatt imot penger fra etterretningstjenesten og for innblanding i valget i 2016.

Park ble valgt som Sør-Koreas første kvinnelige president i 2012. Hun ble avsatt i fjor i en riksrettsprosess etter måneder med massedemonstrasjoner.

Kravet om hennes avgang ble reist som følge av anklager om at Park var innblandet i omfattende korrupsjon og maktmisbruk. En annen sentral person i saken var Parks mangeårige venninne og mentor Choi Soon-sil, som sørget for å presse store sørkoreanske selskaper for penger i bytte mot politisk velvilje.

(©NTB)

Mest sett siste uken