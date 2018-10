Søreide: - Drapet på Khashoggi er fullstendig uakseptabelt

Norge forventer at saudiske myndigheter bidrar til å oppklare saken.

Tirsdag formiddag talte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til den tyrkiske nasjonalforsamlingen.

I den anledning hadde han en detaljert gjennomgang av drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Erdogan sa at Saudi-Arabia bekreftet overfor tyrkiske myndigheter at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

- Drapet på Jamal Khashoggi er dypt tragisk og fullstendig uakseptabelt, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til Nettavisen.

- President Erdogan gikk langt i å hevde at drapet på Jamal Khashoggi ikke skjedde spontant og at det var politisk motivert. Han oppfordret saudiske myndigheter på det sterkeste til å gjennomføre en uavhengig granskning, sier Søreide.

- Norge krever at det må gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt drapet. Vi forventer at saudiske myndigheter bidrar til å oppklare saken. De skyldige må stilles til ansvar, sier hun.



- Eventuelle videre konsekvenser er det for tidlig å si noe om. Vi har i den forbindelse tett kontakt med EU og andre nærstående, fortsetter utenriksministeren.

