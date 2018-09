Søreide om Trumps UNRWA-kutt: – De aller svakeste rammes hardest

Barn og syke rammes hardest når USA stanser støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger, advarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jeg er bekymret for at den allerede kritiske situasjonen for UNRWA blir ytterligere forverret som følge av president Trumps beslutning om å stanse videre støtte til organisasjonen, sier Søreide i en uttalelse tirsdag.

Det var sist fredag at Donald Trumps utenriksdepartement kunngjorde at all pengestøtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) skal stanses.

– Det er de aller svakeste – barn og syke – som rammes hardest, sier Søreide.

UNRWA gir grunnleggende tjenester til hele 5,3 millioner palestinske flyktninger i Palestina, Jordan, Libanon og Syria.

Stengte skoler

I dagens situasjon har ikke organisasjonen nok ressurser til å holde skolene åpne etter september, advarer Søreide.

– Dersom over en halv million palestinske elever ikke får et skoletilbud og UNRWAs tjenestetilbud svekkes ytterligere, frykter jeg at dette vil kunne bidra til mer uro og ustabilitet i regionen, tilføyer hun.

USA har vært den største giveren til UNRWA, men tidligere i år frøs Trump halvparten av den årlige amerikanske støtten. Den fulle stansen i bistanden begrunner USA med at organisasjonen har «uopprettelige feil». Det har vakt kraftige reaksjoner fra blant andre FN og palestinske ledere.

Israel støtter imidlertid beslutningen og mener palestinernes vedvarende flyktningstatus bidrar til å opprettholde konflikten.

FN-mandat

Organisasjonen opererer under et strengt mandat skissert av FN, og flyktningspørsmålet bør løses som en del av en bredere fredsavtale mellom Israel og palestinerne, mener UNRWA.

Norge har i årevis vært en betydelig bidragsyter til UNRWA og har de siste årene gitt 125 millioner årlig i såkalt kjernebidrag. I år har det humanitære bidraget i tillegg vært på 105 millioner kroner.

– I tillegg til økonomiske bidrag er det viktig at giverne bistår UNRWA med å gjennomføre nødvendige reformer for å sikre at organisasjonen fortsatt vil være i stand til å levere grunnleggende tjenester til de mest sårbare palestinske flyktningene, sier Søreide.

USAs bidrag til UNRWA og prosjekter relatert til organisasjonens virksomhet, har vært på rundt 3 milliarder kroner i året.

