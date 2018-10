Søreide tok ikke opp menneskerettigheter med Xi

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tok ikke opp menneskerettigheter under møtet med Kinas president Xi Jinping i Beijing.

I stedet sier utenriksministeren at hun tok opp temaet «under de politiske samtalene som fulgte» tirsdag kveld – altså under banketten.

– Jeg tok det opp i mine politiske møter, som fulgte rett i etterkant. Nettopp fordi møtet mellom presidenten og kongen ikke er det beste formatet å ta disse spørsmålene i, sier Søreide til NTB.

Under statsbesøk foregår møtet formelt sett mellom statsoverhodene. Dermed er det kongen som samtaler med den kinesiske presidenten. Han har også muligheten til å gi ordet videre til andre – deriblant statsrådene.

– Ikke best egnet format

Søreide bekrefter at hun fikk ordet under møtet med presidenten. Likevel tok hun ikke opp menneskerettighetsspørsmål.

– Akkurat det formatet, i møtet mellom de to statslederne, er ikke det best egnede formatet for å gjøre det. Det er nettopp derfor jeg som utenriksminister, og ansvarlig for utenrikspolitikken, gjør det vi alltid gjør. Nemlig å ta dette i de politiske samtalene som fulgte rett etter, sier Søreide.

Hun vil ikke utbrodere hvem hun snakket med, men sier følgende:

– Det er mange som deltar. Det er mange statsråder fra kinesisk side også. Det er politbyråmedlemmer og andre som er høyt oppe i systemet. Vi la merke til at det under dette besøket, var veldig mange til stede som har høye stillinger i Kina. Det er også et tegn på den anerkjennelsen kineserne ønsker å vise til kongen og dronningen, for at de kommer på et statsbesøk. Og at de viser interesse for Kina. Det ga godt grunnlag for gode politiske samtaler, sier Søreide.

Tok opp Xinjiang

Den siste tiden har det kommet flere urovekkende rapporter fra Xinjiang-regionen i Kina. Ifølge en Amnesty-rapport som nylig kom ut, blir opp mot én million muslimske uigurer holdt innesperret i interneringsleirer – flere av dem på svært tynt grunnlag.

Søreide sier at hun blant annet tok opp situasjonen i Xinjiang i de påfølgende samtalene.

– Selv om vi nok ikke kommer til å bli helt enige med kineserne om hvordan situasjonen i Xinjiang er, og selv om vi kommer til å fortsette å uttrykke vår bekymring for de rapportene som kommer, så mener jeg det er viktig at vi tar dette opp og diskuterer det. Ikke bare bilateralt, men også multilateralt, sier Søreide.

Hun opplever at dialogen med kineserne er «veldig åpen».

– Vi opplever ikke at det er noen begrensninger i hva vi kan diskutere, hva vi kan ta opp, eller hvordan vi gjør det. Tvert imot opplever vi at er det en stor grad av åpenhet og forståelse for at vi har noen bekymringer som vi ønsker å ta opp, sier hun.

