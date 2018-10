Sri Lankas president hevder minister er involvert i attentatplaner mot ham

Fredag sparket president Maithripala Sirisena sin egen statsminister. Nå sier Sirisena at attentatplaner mot ham selv er årsaken til sparkingen.

– Etterforskere har mottatt informasjon med detaljer som hittil har vært ukjent for folket. En informant har forklart til etterforskerne at en minister i regjeringen er involvert i planer om et attentat mot meg, sa Sirisena, uten å nevne navnet på ministeren.

Talen kommer etter at Sirisena fredag sparket statsminister Ranil Wickremesinghe etter en langvarig politisk konflikt. I stedet utnevnte han ekspresident Mahinda Rajapakse til landets nye statsminister.

Tidligere søndag skal tilhengere av Sirisena ha forsøkt å ta petroleumsminister Arjuna Ranatunga til fange i Sri Lankas hovedstad Colombo søndag. Det resulterte i at livvaktene hans begynte å skyte. Tre personer ble truffet, og en 34 år gammel mann døde like etter på sykehus.

Nekter å gå av

Men Wickremesinghe nekter å gå av og befinner seg fortsatt i statsministerboligen. Han mener avskjedigelsen er ulovlig og truer med å gå rettens vei for å få avgjørelsen opphevet. I løpet av helgen har tusenvis av tilhengere samlet seg utenfor statsministerboligen for å vise støtte og hindre at han fjernes med makt.

Søndag fikk Wikremesinghe klar støtte av nasjonalforsamlingens leder Karu Jayasuriya. I et brev til presidenten anerkjenner han Wickremesinghe som landets legitime regjeringsleder. Han argumenterer også for at han må beholde privilegiene som statsminister inntil han er erstattet med en annen kandidat som er godkjent av nasjonalforsamlingen.

Jayasuriya advarer presidenten mot å stenge nasjonalforsamlingen i nesten tre uker, slik han har varslet, og understreker at det i så fall kan føre til at den politiske krisen blir verre.

Omstridt etterfølger

I brevet viser han til Wickremesinghes krav om å få beholde biler og sikkerhetstiltak knyttet til posten som statsminister.

– Jeg anser anmodningen for å være demokratisk og rettferdig, skriver Jayasuriya.

Den nyutnevnte statsministeren Mahinda Rajapakse var president under den blodige offensiven mot de tidligere tamilskkontrollerte områdene nordøst i landet. Han har ikke flertallet bak seg i den sittende nasjonalforsamlingen, og har fram til nå vært regnet som både Wickremesinghe og Sirisenas fremste rival.

