Sørkoreansk toppolitiker frifunnet for voldtektsanklager

En sørkoreansk politiker som mange mente kunne blitt landets neste president, er blitt frifunnet for voldtektsanklagene mot ham.

Guvernør Ahn Hee-jung i Sør-Chungcheong ble i mars anklaget av sekretæren Kim Ji-eun for flere voldtekter, noe som førte til at politiet startet etterforskning. Den 33 år gamle sekretæren sto fram på TV-stasjonen JTBC og fortalte at 52-åringen hadde voldtatt henne fire ganger i løpet av åtte måneder.

Dagen etter gikk Ahn av som guvernør, la seg flat og innrømmet at han hadde oppført seg «tåpelig».

Tirsdag ble han imidlertid frifunnet for blant annet voldtekt ved bruk av tvang og misbruk av maktposisjon. Han beklager fremdeles det inntrufne.

– Jeg er lei for det, og jeg er så skamfull. Jeg har skuffet mange. Jeg vil gjøre det jeg kan for å bli født på ny, sa Ahn utenfor rettsbygningen tirsdag.

Ahn har vært regnet som en av Sør-Koreas politiske tungvektere. I 2017 forsøkte han å bli nominert til presidentkandidat i Det demokratiske partiet, men han tapte mot nåværende president Moon Jae-in. Han ble også sett på som en favoritt til å ta over for Moon i det kommende valget.

Da han la seg flat var han ikke veldig konkret om hva han har gjort, utover at det var feil av ham.

– Jeg ber alle om unnskyldning, spesielt frøken Kim Ji-eun. Alt er min feil. I dag vil jeg gå av og slutte med all politisk aktivitet, skrev han den gang på Facebook. Også regjeringspartiet beklaget oppførselen hans og varslet at han ville bli ekskludert.

(©NTB)

Mest sett siste uken