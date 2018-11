Sørkoreanske Kim Jong-yang blir ny Interpol-sjef

Interpol har utnevnt sørkoreanske Kim Jong-yang som politiorganisasjonens nye president.

Utnevnelsen av Kim betyr at han sikret seg minst to tredeler av stemmene under Interpols generalforsamling i Dubai onsdag.

Stillingen har vært ledig etter at tidligere president Meng Hongwei, som etterforskes for bestikkelser og andre lovbrudd i hjemlandet Kina, trakk seg fra vervet.

Tidligere har det vært spekulert i at Aleksander Prokoptsjuk, general i det russiske innenriksdepartementet, skulle ta over. Det vakte sterke reaksjoner, og blant annet uttalte flere britiske parlamentarikere at landet burde forlate Interpol-samarbeidet dersom politiorganisasjonen fikk en russisk toppsjef.

Isteden fremhevet Storbritannia nettopp Kim Jong-yang, som inntil nå har vært fungerende Interpol-sjef.

