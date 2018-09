Sørsudanske ledere signerer fredsavtale

Sør-Sudans president Salva Kiir og opprørslederen Riek Machar har undertegnet en etterlengtet fredsavtale, men mange er skeptisk til om den vil holde.

Avtalen er det siste i en rekke forsøk på å få en slutt på en fem år lang, blodig borgerkrig. Den ble signert med en rekke regionale ledere, diplomater og tjenestemenn til stede i Etiopias hovedstad Addis Abeba onsdag.

Konflikten begynte i 2013 og utviklet seg raskt til en regional krise.

Detaljene i avtalen er ikke offentliggjort, men håpet er at den vil bidra til å stanse en krig som har kostet titusenvis av menneskeliv, forårsaket hungersnød for millioner av mennesker og spredd flyktninger over hele Øst-Afrika.

– Verdens øyne er på oss, når de sørsudanske lederne i dag forplikter seg til å jobbe for forsoning og varig fred i landet, sa Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

Delegatene tok imot avtalen med applaus, men enkelte ga også uttrykk for bekymring for om den vil holde. Den forrige fredsavtalen kollapset i 2016, da kamphandlinger i hovedstaden Juba førte til at Machar måtte flykte fra stedet.

Sjefen for FNs kontor i Sør-Sudan, David Shearer, uttalte at det var nødvendig å erkjenne at avtalen bare er ett skritt på veien mot en varig fred. Han fikk tilslutning av britiske Chris Trott, som snakket for den såkalte troikaen som også omfatter Norge og USA.

– Vi er fortsatt bekymret for i hvor stor grad partene er forpliktet til avtalen, sa han, og pekte på meldinger om nylige kamper byen Wau i nordvest og drapene på 13 hjelpearbeidere i Sør-Sudan bare i år.

(©NTB)

