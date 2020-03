St. Petersburg stenger ned

St. Petersburg følger i Moskvas fotspor og stenger ned all ikke-kritisk virksomhet på kort varsel. Alle turistbestillinger er kansellert.

Nedstengningen betyr at innbyggerne må holde seg inne, såframt de ikke skal ut for å kjøpe mat eller medisiner eller må utføre arbeid som anses som kritisk for samfunnet.

Å lufte hunden er imidlertid lov såfremt de ikke går lenger bort enn 100 meter fra sin egen bolig, ifølge nyhetsbyrået STT.

Alle turistbestillinger er kansellert fram til begynnelsen av juni.

Restriksjonene ble kunngjort mandag kveld og trådte i kraft tirsdag. Også nedstengningen av Moskva, som begynte mandag, kom på kort varsel.

