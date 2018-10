Uroen øker på børsene i USA

Børsene i USA holdt seg stabile da aksjehandelen begynte torsdag. Etter hvert økte uroen og etter drøye to timer hadde viktige indekser falt rundt 1 prosent.

Mange var spente på hvordan åpningen ville bli, etter det kraftige børsfallet dagen før.

Sent på formiddagen i New York lå industriindeksen Dow Jones 1,1 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

Den bredere indeksen S&P 500 falt også med 1,2 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq hadde en nedgang på 0,7 prosent.

Dagen før raste aksjekursene med 3–4 prosent. Nedgangen rammet store teknologiselskaper som Amazon, Microsoft og Apple spesielt hardt.

Årsaken er ifølge analytikere frykt for at amerikansk økonomi er i ferd med å bli overopphetet, noe som vil kunne føre til økt inflasjon med påfølgende renteøkninger.

Men da det torsdag ble lagt fram tall som viste at inflasjonen i september var lavere enn ventet, hadde det en viss beroligende virkning på aksjemarkedene.

Turbulensen påvirker også valutamarkedet. Verdien på kinesiske yuan har falt til det laveste nivået på ett og et halvt år. Samtidig presses rentene oppover på flere hold, spesielt for land med stor gjeld, som for eksempel Italia, ettersom det stilles spørsmål ved tilbakebetalingsevnen på lang sikt.

Ifølge sjeføkonom i svenske SEB, Robert Bergqvist, er børsnedgangen en naturlig følge av at konjunkturen har passert toppen. Uroen skyldes frykt for hva som vil skje med den økonomiske veksten framover, mener han.

– Verden befinner seg i en situasjon der vi har passert veksttoppen, og spørsmålet nå er hvor mye den kommer til å bremse, sier han.

(©NTB)

