Stadig færre dømmes til døden og henrettes

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge gleder seg over at stadig færre dødsdømte henrettes i verden, men i land som Saudi-Arabia går utviklingen i gal retning. Her fra en markering utenfor landets ambassade i Oslo i oktober, da Amnesty markerte ettårsdagen for den utenomrettslige henrettelsen av journalisten Jamal Khashoggi. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)