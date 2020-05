Stadig færre koronadødsfall i Spania

Spania har det siste døgnet registrert 179 nye dødsfall som følge av koronaviruset, en nedgang på over 50 fra døgnet før.

Totalt 26.478 mennesker har nå dødd i Spania etter å ha blitt smittet av viruset, mens det er registrert 223.578 smittede, opplyste helsedepartementet lørdag, ifølge Reuters.

Fra fredag til lørdag ble det registrert 178 nye dødsfall, mens det døgnet før ble registrert 229. For drøyt to uker siden døde over 400 koronasmittede mennesker i døgnet i Spania.

Landet har gradvis begynt å lempe på restriksjonene. I både Madrid og Barcelona må befolkningen fortsatt forholde seg til relativt strenge restriksjoner, selv om det er åpnet opp for blant annet kortere joggeturer.

