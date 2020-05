Stadig flere koronasmittede blir friskmeldt

Over 5,2 millioner mennesker verden over har til nå fått påvist koronaviruset, men over 40 prosent av dem er nå friskmeldt.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Nærmere 2,8 millioner mennesker har i dag viruset i kroppen, men tilstanden er kun alvorlig eller kritisk for 1,6 prosent av dem, viser den siste oversikten fra Worldometer. For én måned siden var 27 prosent av alle som hadde fått påvist smitte, friskmeldt. Nå er over 40 prosent friskmeldt, men den reelle andelen er enda høyere siden land som Storbritannia og Nederland ikke registrerer friskmeldinger. Antallet koronadødsfall har steget fra 179.000 til 335.000 den siste måneden, og USA alene har registrert 51.000 nye koronadødsfall siden 22. mars. (©NTB)