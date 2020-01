Stadig flere land rapporterer tilfeller av Wuhan-viruset

Så lang har coronaviruset tatt livet av 170 mennesker i Kina, og viruset fortsetter å spre seg. India har torsdag rapportert om sitt første tilfelle.

En kvinne i den sørlige delstaten Kerala har testet positivt på Wuhan-viruset, opplyser indiske myndigheter. Kvinnen var hjemme på ferie fra sitt studentopphold i den kinesiske millionbyen Wuhan, der viruset først ble påvist i desember.

Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

I Kina har over 7.700 mennesker testet positivt for viruset, mens det er påvist et mindre antall smittetilfeller i Filippinene, Thailand, Hongkong, Singapore, Taiwan, Kambodsja, Macau, Japan, Malaysia, Sør-Korea, De forente arabiske emirater, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Australia, USA og Canada. I Europa er viruset påvist i Tyskland, Frankrike og Finland.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt møte for å avgjøre om det skal erklæres internasjonal helsekrise som følge av viruset, som hittil har tatt 170 liv i Kina.

Lokalt spredte tilfeller utenfor Kina har vært en stor bekymring blant globale helsemyndigheter, da det kan virke som viruset spres raskere enn tidligere antatt.

Flere personer var torsdag smittet i Kina av det nye coronaviruset enn under sars-utbruddet i 2002 og 2003.

