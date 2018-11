Stan Lees 50 år gamle rasisme-melding går viralt: - Eneste måten å stoppe dem, er å avsløre dem

I en spalte fra 1968 går Stan Lee hardt ut mot rasisme og fordommer. Nå deles ordene i stor fart.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mandag kom meldingen om at Stan Lee er død, 95 år gammel.

Fans over hele verden sørget over og hyllet «superheltens far». Lee bidro til å skape kjente karakterer som Spiderman, Iron Man og X-Men, for å nevne noen.

Serieskaperen var også samfunnsengasjert, og i kjølvannet av Lees død har en spalte han skrev for 50 år siden fått nytt liv, skriver Huffington Post.

I spalten går Lee hardt ut mot rasisme og fordommer. Han skriver at det er «blant de mest dødelige sosiale sykdommene som plager verden i dag».

- Men, i motsetning til et lag med superskurker i kostymer, kan de ikke bli stoppet med et slag på nesen eller et skudd med en strålepistol, skriver Lee videre.

- Den eneste måten å stoppe dem, er å avsløre dem – å avdekke det skadelige onde de virkelig er.

Se hele spalten nederst i artikkelen.

Spalten ble skrevet i 1968, samme år som Martin Luther King Jr. og Robert F. Kennedy ble drept. Det var et innlegg i den månedlige spalten «Stan’s Soapbox»

Stan Lee delte selv spalten i 2017, etter sammenstøtene som oppstod etter at en gruppe hvite nasjonalister organiserte en marsj i Charlottesville i delstaten Virginia.

- Like sant i dag som det var i 1968, skrev serieskaperen den gang.

I dagene etter Stan Lees død, har spalten igjen gått sin seiersgang på sosiale medier. Mange tusen har for eksempel delt den på Twitter.

Skuespiller Jamie Lee Curtis, kjent blant annet fra Halloween-filmene, er blant dem.

- Den virkelige arven fra Stan Lee er denne vakre formuleringen om sannheten om rasisme, skriver skuespilleren.

Redaktør i McClean’s Magazine, Andray Domise, har også delt spalten.

- Det er en stor, stor skam at dette rådet gjelder, ord for ord, 50 år senere, skriver han i en tweet som har gått viralt.

If you haven't seen it, this is Stan Lee addressing racism in a 1968 edition of Stan's Soapbox, after the assassinations of JFK and MLK.



What an utter shame this advice holds up, word for word, 50 years later. pic.twitter.com/2zRg83QImt