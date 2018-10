Statsadvokat vil ha dødsstraff for Pittsburgh-siktet

Statsadvokat Scott Brady ønsker å legge ned påstand om dødsstraff for mannen som er siktet for synagogeangrepet i Pittsburgh.

Brady sier han har begynt prosessen med å få dette godkjent av USAs justisminister Jeff Sessions.

Robert Bowers (46) ble pågrepet på stedet etter at han hadde skutt og drept elleve mennesker som deltok på en sabbat-gudstjeneste i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh lørdag morgen. Han skal fremstilles for varetektsfengsling mandag ettermiddag amerikansk tid.

Synagogeangrepet etterforskes som hatkriminalitet, noe som betyr at Bowers kan få lovens strengeste straff hvis han blir kjent skyldig. Før angrepet hadde 46-åringen lagt ut en rekke antisemittiske meldinger på nettet, og han skal ha gitt uttrykk for jødehat både under skytingen og etter at han ble pågrepet.

Ifølge Brady er det utstedt en rekke ransakingsordrer i forbindelse med etterforskningen.

Gjemte seg i mørket

76 år gamle Barry Werber er blant dem som overlevde massakren. Han gjemte seg i et lite lagerrom sammen med flere andre.

I et intervju med nyhetsbyrået AP forteller han hvordan han så sin venn Melvin Wax (88) åpne døren da skuddene stilnet, for så å bli skutt og drept.

– Det var tre skudd, og så falt han tilbake inn i rommet. Da kom drapsmannen inn. Jeg kunne ikke si noen ting, og jeg pustet knapt.

Bowers klarte tilsynelatende ikke å se dem i det mørke rommet, og han gikk ut.

– Jeg vet ikke hvorfor han mener jødene er ansvarlige for alt det gale i verden, men han er ikke den første og han vil ikke bli den siste. Dessverre er det vår byrde. Det tynger hjertet mitt, sier Werber om synagogeangrepet.

Gryende antisemittisme

Massakren kommer i en tid med økende antisemittisme i USA.

Tidligere i år rapporterte menneskerettsorganisasjonen Anti-Defamation League (ADL), som jobber mot antisemittisme og hatkriminalitet, en økning på nesten 60 prosent i antisemittistiske hendelser i 2017.

Det er den største registrerte økningen på ett år siden ADL begynte å føre statistikk for dette for nesten tre tiår siden.

Rabbien Jonathan Perlman var en av de tre som overlevde i lagerrommet. I en nattgudstjeneste søndag talte han til menigheten for første gang etter at den mistet tre av sine medlemmer i angrepet.

– Disse tre mennene kan ikke erstattes, men vi vil ikke knuses. Vi vil ikke gå til grunne, sa han gråtkvalt.

(©NTB)

